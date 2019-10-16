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عالم

ترامب يعلق على المرشحين الديمقراطيين للرئاسة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
وسام عطية
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قد تعتقدون أنه لا توجد طريقة يمكن أن يصبح فيها أي من المرشحين الديمقراطيين الذين شاهدناهم الليلة الماضية رئيسًا للولايات المتحدة".

وأضاف: " الآن ترى سبب عدم وجود خيار أمامهم سوى دفع إقالة أحد أكثر الرؤساء نجاحًا بشكل غير قانوني وسخيف تمامًا!".

جاء ذلك بعد، ظهور استطلاع حديث للرأي، في وقت سابق، يفيد بتصدر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين، وجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة للعام المقبل 2020.

وأظهر التقرير - الذي أجرته جامعة مانموث الأمريكية - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يحظى بنفس مستوى التأييد لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية دون تغيير منذ أن بدأ النواب الديمقراطيون بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إجراءاتهم للتحقيق بشأن اتصالات ترامب بأوكرانيا وتوجيه اللوم له تمهيدا لعزله.

من بين الناخبين المسجلين كمؤيدين للحزب الديمقراطي أو متعاطفين معه فضل 28% من المشاركين في الاستطلاع وارين بينما اتجه 25% منهم إلى بايدن كمرشح ديمقراطي للرئاسة وجاء السيناتور بيرني ساندرز والمرشح الرئاسي المنتمي لنفس الحزب في المركز الثالث بعد أن حصل على 15% أما سائر المرشحين الديمقراطيين فلم يتجاوز أي منهم 1%.

وبين الاستطلاع أن حجم التأييد لإعادة انتخاب ترامب بين الناخبين المسجلين يبلغ 39% وهو ما يتطابق مع نتائج استطلاع لنفس جامعة مونموث في أغسطس الماضي كما بلغ حجم الرضا الجماهيري عن أدائه 43% في مقابل نسبة 56% من غير الراضين عن أدائه.

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