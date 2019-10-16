"تحيا مصر": تم علاج 200 ألف مواطن من "فيروس سي" وقضينا على قوائم الانتظار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل على تطبيق إستراتيجية الدولة في حماية محدودي الدخل والأكثر احتياجًا.



وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصري2"، أن الصندوق واجه "فيروس سي"، بكل جهد لأنه كان عقبة في وجه الشباب الذين لديهم فرص عمل بالخارج، وتم توفير العلاج مجاني، وتم التنسيق مع وزارة الصحة وتوفير العلاج لأكثر لـ 200 ألف شخص.



وأكد مختار، أن كل هذه الإجراءات كانت قبل الحملة "100 مليون صحة"، وتم القضاء علي قائمة الانتظار، بتوفير الدواء، وبدأنا في تعميم التجربة في الدولة بدراسة وتنظيم.