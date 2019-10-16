رفعت: مصر نجحت في توفير المناخ الجيد للاستثمار

أوضح كريم رفعت، رئيس مجموعة نجاجي الاستشارية، أن ‏شركته انطلقت في 2013 للخدمات الاستشارية للشركات ورجال الأعمال ‏لتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار، وقال إننا نتعاون حاليا مع الجهات ‏الحكومية لتدريب الموظفين؛ للتعامل مع الفرص الاستثمارية، وأصبح لنا ‏مكتب إقليمي في دبى، وهناك استراتيجية للانطلاق عالميا‎.‎



جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذي بدأ اليوم بجلستين على التوازي وهما "فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها" و"المصريون بالخارج وتنمية أفريقيا".



وأضاف أن الفترة المقبلة يجب ألا يعلو صوت فيها على صوت ‏التصنيع والتصدير؛ لأن مصر نجحت في توفير المناخ الجيد للاستثمار، ‏وأن أفريقيا يجب أن تكون هي هدفنا من خلال مجموعة الاتفاقيات ‏الموقعة مثل الكوميسا وغيرها، بالاشتراك مع دول الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن هناك معركة أخرى تتركز على الاستثمار في أفريقيا شرط ‏أن نحدد المجالات التي نسعى للاستثمار فيها، حتى نستفيد من مميزاتنا ‏خاصة أن هناك دول تتغول هناك، وعلينا مراعاة أبعاد الأمن القومي ‏والتواجد الكثيف هناك.‏



وتابع رفعت أن الصندوق السيادي المصري يجب أن يكون له دور في ‏كل عمليات الاستثمار المستهدفة هناك، فضلا عن دور القوى الناعمة ‏التي يجب أن ننقلها لهم بطريقتهم ولغتهم، موضحا أهمية استغلال الدور ‏الثقافي والفني لمصر والتواجد الأفريقي، مشيرًا أن مصر أيضا لها ‏تجارب ناجحة في قضايا مكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية، وهي ‏تجربة لها قوة فاعلة على الأرض. ‎



وقد شهدت الجلسة حضورا كثيفا من المستثمرين ورجال الأعمال ‏والمسؤولين المصريين، والذي أثمر عن نقاشات ثرية حول تجارب ‏المستثمرين المصريين بالخارج، وما يطمحون إلى تنفيذه من مشروعات ‏استثمارية في مصر؛ للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة ‏المصرية.



ويناقش مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، الذي انطلق مساء أمس الثلاثاء 15 أكتوبر، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.