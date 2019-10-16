الجامعة العربية تهدي مكتبة جامعة الموصل أكثر من 3 آلاف كتاب

أهدت جامعة الدول العربية أكثر من 3 آلاف كتاب لمكتبة جامعة الموصل العراقية تتضمن مجموعة منتقاة من الكتب والمراجع في مختلف مجالات العمل العربي المشترك والعلوم الإنسانية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.



جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة المعلومات والتوثيق" اليوم الأربعاء بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وسفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير الدكتور أحمد الدليمي والأمناء العامين المساعدين بالجامعة وسفراء الدول العربية.



وأكد أبو الغيط، خلال الفعالية، أن مكتبة جامعة الموصل العراقية مرَّت بمأساة كبيرة بسبب تدمير محتوياتها من قبل الجماعات الإرهابية، مُشيرًا إلى أن هذه الهدية تمثل جزءًا لإعادة الحياة إليها، لافتًا إلى أن العراق يستعيد اليوم عزمه وقوته.



من جانبه، قدَّم السفير الدليمي، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية وللجامعة، لتقديمها الإهداء من الكتب إلى مكتبة جامعة الموصل، مشيرا إلى الجريمة التي تعرضت لها المكتبة بتدمير محتوياتها المكونة من أكثر من مليون كتاب ومطبوع وعشرات الآلاف من المخطوطات وكذلك الكتب النادرة التي تعود إلى أوائل القرن الـ18 و5 آلاف كتاب يعود إلى تأسيس الدولة العراقية عام 1921.