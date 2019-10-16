أبوعرب: إمكانيات مصر تفوق "إفريقيا" ‏في العديد من المجالات

أكد معتز أبو عرب، رئيس شركة تاباز بجنوب أفريقيا، أنه يعمل ‏في أفريقيا منذ 13 عاما، وهو ما يؤكد أن هذه القارة تحتوى على أحجام ‏تداول بلغت 2.2 تريليون دولار، إلا أن هناك نقصا في التواصل سواء ‏الإنترنت أو الطرق، ولفت إلى أن إمكانيات مصر تفوق الدول الأفريقية ‏في العديد من المجالات، لذلك يجب أن يكون لنا تواجد من خلال العمالة ‏الفنية في خلق فرص عمل هناك، مضيفا أن فرص الاستثمار للمستثمر ‏الصغير متوفرة للغاية، متابعا أنه يجب إزالة العقبات التي تعيق التبادل ‏التجاري بين مصر وأفريقيا‎.‎



جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،والذي بدأ اليوم الثاني بجلستين على التوالي وهما "فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها" و"المصريون بالخارج وتنمية أفريقيا".



بينما أضاف علاء صبرة، العضو التنفيذي لشركة نخلة للتبغ، أن ‏الاستثمار في أفريقيا مهم للغاية وهى قارة غنية جدا من حيث الفرص ‏والمعادن، وأوضح أن مصر من أكبر دول أفريقيا من حيث الإمكانيات ‏مثل الخبرة والمهارة والتجارة والصناعة وهناك الكثير من البلدان ‏الكبرى تسعى للسيطرة هناك، وأن اتفاقيات التبادل التجاري يجب أن ‏تكون محفزة لزيادة حجم التجارة بين مصر والدول الأفريقية، ولفت إلى ‏أن مصر أولى من غيرها بتوسيع حجم تواجدها في السوق الإفريقية، ‏مشيرًا إلى بعض المعوقات مثل عدم اهتمام الإعلام بها وترك المجال لغيرنا ‏من الدول، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالإخراج الجيد للمنتج المصري، ‏مضيفًا أن السفارات المصرية هناك يجب أن يكون لها دور لتوسيع ‏وإزالة العقبات أمام دخول المنتجات المصنعة محليا.‏



ويناقش مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، الذي انطلق مساء أمس الثلاثاء 15 أكتوبر، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.