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سياسي

"المرأة العربية للإبداع" يُكرٌم "نور الزيني" في نسخته الرابعة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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شهد الحفل الختامي لمهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته الرابعة تكريم عدد من الشخصيات النسائية العربية لدورهن البارز في دعم مختلف القضايا التي تهم المرأة العربية، فضلًا عن كونهن يمثلن نماذج نجاح قادرة على المساهمة في تحفيز ودعم المزيد من النساء في الوطن العربي لتحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الفترة التي تشهد أكبر دعم سياسي للمرأة في الوطن العربي لعل أبرزها في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، وغيرها من البلدان التي شهدت دعمًا حقيقيًا للمرأة لتولي المناصب القيادية في مختلف المجالات إيمانًا من القيادة السياسية بالقوة الإيجابية التي يمكن للمرأة إضافتها في إدارة الملفات والمؤسسات خاصة وإن كانت تستحق وفقًا لمهاراتها وقدراها ودراساتها المختلفة.

وكانت "نور الزيني" المحاضر بالجامعة الأمريكية، رئيس الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، واحدة من الشخصيات النسائية العربية المكرمة في النسخة الرابعة للمهرجان، والذي يأتي تقديرًا لسلسلة النجاحات التي استطاعت "الزيني" تحقيقها على مختلف المستويات العملية والعلمية، فضلًا عن إسهاماتها في مجال دعم المرأة والشباب وسعيها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مشاركتها في العديد من الأنشطة التطوعية.

وسط مشاركة عربية واسعة، ضمت سيدات وشخصيات عامة ورجال فن وفكر وثقافة من 10 دول عربية واجنبيه كُرمٌت "نور الزيني" كـ واحدة من الشخصيات النسائية المؤثرة في الوطن العربي، جاء الإختيار وفقًا لمجموعة من المعايير والمتمثلة في، أن تكون المرشحة للتكريم إمرأة مؤثرة بأعمالها الإجتماعية او الإقتصادية او الفكرية اوالثقافية في المجتمع، إضافة إلى نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تفاعل مع المجتمع من خلال المشاركات في الأنشطة التطوعية ودعمها لفئات المجتمع المختلفة سواء بالتدريب أو إتاحة العلم والمعرفة، وضمت لجنة الإختيار كل من، الدكتور أيمن الدهشان المدرب الدولي خبير التنمية الادارية والمشرف التنظيمي على المهرجان، والدكتورة آمال إبراهيم رئيسة المهرجان، حضر حفل الختام وسلم التكريم الدكتور علي الناقور رئيس مؤسسة الناقور للاستثمار بالسعودية وبحضور ضيفة شرف المهرجان هذا العام سمو الأميرة دعاء بنت محمد عزت من السعودية.

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