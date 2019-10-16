جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنفى تعاقدها مع عمرو دياب.. وتؤكد: لا وجود للحفل الذى يتم الترويج له عبر السوشيال ميديا

نفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ما يتم تدواله من اخبار واعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام الجامعة بتنظيم حفل غنائى سوف يقوم بإحيائه النجم عمرو دياب فى مسرح الجامعة يوم ٢٢ الشهر المقبل .

وقالت الجامعة فى بيان صحفى لها اليوم أنه على الرغم من أنها تكن كل تقدير واحترام للنجم الكبير إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث على الاطلاق و أن ما جاء فى هذه الاعلانات المتداولة عبر السوشيال ميديا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضم كياناً ثقافياً كبيراً يحمل اسم أوبرا مصر التى تم تجهيزها على مستوى عال من حيث اجهزة الصوت والاضاءة ووسائل ادارة المسرح وفق احدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال وقد تم اعداد برنامج حافل بالانشطة والفعاليات الثقافية والفنية سيتم تنفيذه فى دار اوبرا مصر يتضمن حفلات سوف يقوم باحيائها نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.

ولفتت الجامعة فى بيانها الاعلامى الى أنه فى حالة تعاقدها مع عمرو دياب فإنها سوف تقوم من خلال وسائلها الاعلامية بالاعلان عن هذا الحدث بالشكل الذى يليق بنجم كبير فى حجم ومكانة عمرو دياب وبالاسلوب والطريقة التى تتسق مع مكانة الجامعة كمؤسسة تربوية تقدم للمجتمع علماً وثقافة وفناً وتمتلك أدوات اعلامية قادرة على ابراز أنشطتها بالشكل اللائق.