القبض على 34 سائقًا تحت تأثير المخدرات

نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ240 سائقًا، وإثبات تعاطي 34 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكل الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.