إخماد حريق شقة في أرض اللواء

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية في أرض اللواء دون إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في أرض اللواء، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.





