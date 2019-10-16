أهداف وملخص مباراة الجزائر ضد كولومبيا

يقدم الدستور الرياضي ملخص مباراة الجزائر ضد كولومبيا ، الودية والتي حقق فيها منتخب المحاربون ثلاثة أهداف مقابل لاشيء من الجانب الكولومبي، وذبك خلال المواجهة الودية بين الثنائي التي أقيمت بالأمس، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية.





نجح المنتخب الجزائري في تسجيل أول أهدافه في وقت مبكر من زمن المباراة في الدقيقة 15 من قبل بغداد بو نجاح حيث إقتناص الكرة من خط وسط منتخب كولومبيا عن طريق رياض محرز و يتوغل ويمرر لبغداد بونجاح الذي يسدد كرة قوية من أمام منطقة الجزاء للمنتخب الكولومبي تسكن الشباك أعلي يمين حارس المرمي ديفيد أوسبينا.









وأحرز الثاني والثالث النجم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقتين (20 و65) حيث جاء الثاني من خلال عرضية إسماعيل بن ناصر من يسار منطقة الجزاء منتخب كولومبيا تصل لرياض محرز أمام منطقة الجزاء ليسدد الكرة بيسارية قوية تصطدم بمدافع كولومبيا و تستقر على يمين الحارس دافيد أوسبينا.





محرز يسجل هدفين في مباراة الجزائر وكولومبيا





وجاء الثالث في الشوط الثاني بعد مرور رائع و مراوغات متتالية من رياض محرز بدا من منتصف الملعب حتي منطقة الجزاء ثم إلي منتصف منطقة الجزاء و يسدد كرة قوية تسكن الشباك علي يمين الحارس أوسبينا.





وقدم أشبال المدرب جمال بلماضي مباراة تليق بسمعة بطل القارة الإفريقية، حيث صالوا وجالوا فوق أرضية الملعب، وأمتعوا الحضور بلمسات فنية رائعة.





ودخل المنتخب الجزائري المباراة بقوة، حيث نجح المتألق بونجاح في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 15، عندما تلقى كرة من زميله محرز وسددها من خارج منطقة الجزاء نحو القائم البعيد.





واصل أبطال إفريقيا سيطرتهم على مجريات اللقاء، وبعد مرور خمس دقائق من هداف بونجاح، تمكن النجم رياض محرز، من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20، عندما استقبل تمريرة من بن ناصر، وبتسديدة قوية أسكنها الشباك.







