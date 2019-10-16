تكدس مروري أعلى محور صفط اللبن

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الطريق الدائري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في محور صفط اللبن بظهور كثافات مرورية، فعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

