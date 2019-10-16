أول رد من كاظم الساهر على شائعة وفاته (شاهد)

علق الفنان كاظم الساهر، على شائعة وفاة بشكل مختلف، حيث نشر على صفحته على موقع "فيسبوك"، مقطع من أغنيته، تأكيدًا على وجوده وأن الوفاة مجرد شائعة، وكتب كاظم "متمردٌ أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".



وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة تكررت كثيرا وهى شائعة وفاة النجم الكبير كاظم الساهر، وتداولوا أن كاظم توفى بسبب وجبة مسممة، وهى الشائعة التي كثيرًا ما طالته ويعتبرها أمرًا سخيفًا من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي.