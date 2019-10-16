رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر الهيئة في العبور

افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، صباح اليوم الأربعاء، مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور، والتي صدر قرار وزير العدل رقم 6132 2019 بإنشائها بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2019.



جاء ذلك في حضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية ولفيف من قيادات محافظة القاهرة.



يذكر أن نيابة العبور قد بدأ العمل بها في مستهل العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر 2019 لتختص بالعاملين بكل القطاعات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها.



يأتي ذلك في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.