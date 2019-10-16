حبس 5 متهمين بالتشاجر في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر ثان الجزئية، الأربعاء، بحبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، بوجود مشاجرة ومصاب بشارع صلاح بخيت عزبة العرب بدائرة القسم.



بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهم طرف أول "محمد. س. ج" 23 سنة عاطل مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم، و"أحمد. م. ج" 35 سنة عاطل، و"عبده. ع. ض" 60 سنة عاطل، وطرف ثان "مسعد. ت. م" 39 سنة عاطل، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"سيد. س. أ" 37 سنة عاطل، مصاب بجرح قطعي بالرأس.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام الحجارة، فأطلق الخامس عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عنه إصابة الأول.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الخامس فرد خرطوش عيار 12 مم المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.