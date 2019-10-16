الكشف عن طبيعة إصابة قائد منتخب الأردن ومدة غيابه

كشفت الفحوصات الطبية التى خضع لها ​عامر شفيع​، قائد وحارس ​منتخب الأردن​، عن تعرضه لإصابة طفيفة لا تدعو للقلق.



وكان شفيع قد اضطر لعدم إكمال المباراة أمام ​منتخب نيبال​ والتى انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-0 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022​ وكأس آسيا الصين 2023، بعد معاناته من إصابة بالكتف اليمنى خلال اللقاء، ما استدعى تبديله بالحارس ​يزيد أبوليلى​.



وسيحتاج شفيع إلى نحو 10 أيام للعودة إلى التدريبات، ما يعزز إمكانية مشاركته فى اللقاء المقبل والصعب، الذي ينتظر الأردن أمام ​منتخب أستراليا​ يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مشوار التصفيات.