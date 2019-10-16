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الكشف عن طبيعة إصابة قائد منتخب الأردن ومدة غيابه
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
وكالاتطباعة
كشفت الفحوصات الطبية التى خضع لها عامر شفيع، قائد وحارس منتخب الأردن، عن تعرضه لإصابة طفيفة لا تدعو للقلق.
وكان شفيع قد اضطر لعدم إكمال المباراة أمام منتخب نيبال والتى انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-0 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، بعد معاناته من إصابة بالكتف اليمنى خلال اللقاء، ما استدعى تبديله بالحارس يزيد أبوليلى.
وسيحتاج شفيع إلى نحو 10 أيام للعودة إلى التدريبات، ما يعزز إمكانية مشاركته فى اللقاء المقبل والصعب، الذي ينتظر الأردن أمام منتخب أستراليا يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مشوار التصفيات.
وكان شفيع قد اضطر لعدم إكمال المباراة أمام منتخب نيبال والتى انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-0 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، بعد معاناته من إصابة بالكتف اليمنى خلال اللقاء، ما استدعى تبديله بالحارس يزيد أبوليلى.
وسيحتاج شفيع إلى نحو 10 أيام للعودة إلى التدريبات، ما يعزز إمكانية مشاركته فى اللقاء المقبل والصعب، الذي ينتظر الأردن أمام منتخب أستراليا يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مشوار التصفيات.