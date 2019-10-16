الاغتراب في روايات نجيب محفوظ أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، كتاب بعنوان الاغتراب في روايات نجيب محفوظ للدكتورة منى بركات.

يتناول الكتاب ظاهرة الاغتراب السياسي في نماذج من روايات نجيب محفوظ التي تبرز عنده بمظاهرها المتعددة بصورة واضحة على مستوى الشخصية والفكرة والرؤية وغيرها.



وقد اختارت المؤلفة من الروايات الفرعونية التي كتبها محفوظ في الثلاثينيات رواية كفاح طيبة، ومن الأربعينيات اختارت القاهرة الجديدة، ومن روايات الخمسينيات السكرية، واللص والكلاب من الستينيات ومن السبعينيات تناولت رواية المرايا، أما الثمانينيات اختارت أكثر من رواية منها أفراح القبة ورحلة ابن فطومة وقشتمر.



وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول الأسباب والدوافع التي تكمن وراء الاغتراب السياسي في روايات نجيب محفوظ، والفصل الثاني يتناول المظاهر المختلفة للاغتراب السياسي في روايات نجيب محفوظ، وفى الفصل الثالث تجيب المؤلفة عن سؤال حول نتائج الاغتراب السياسي في روايات نجيب محفوظ.