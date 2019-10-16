RevUP Advertisements
جابرييل جيسوس بدد الأحاديث عن صفقة مع بايرن ميونيخ
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
وكالاتطباعة
قلل مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، البرازيلي غابرييل جيسوس، من فرص الانتقال إلى بايرن ميونيخ.
وأفادت تقارير "بيلد سبورت" بأن بايرن ميونيخ لم يكترث لفرصة للتوقيع مع البرازيلي خلال الصيف.
ويشير التقرير إلى عدم رغبة السيتي في التخلي عن ليروي ساني، هدف الفريق البافاري، وهو عرض جيسوس بدلًا من ساني في صفقة كانت قيمتها أقل من 89 مليون جنيه إسترليني، ولكن مدرب البايرن نيكو كوفاتش لم يكن مهتمًا ورفض الصفقة.
وألغى جابرييل جيسوس القصة بإجابة بسيطة على صفحة "إنستجرام": "إنها كذبة".
وأفادت تقارير "بيلد سبورت" بأن بايرن ميونيخ لم يكترث لفرصة للتوقيع مع البرازيلي خلال الصيف.
ويشير التقرير إلى عدم رغبة السيتي في التخلي عن ليروي ساني، هدف الفريق البافاري، وهو عرض جيسوس بدلًا من ساني في صفقة كانت قيمتها أقل من 89 مليون جنيه إسترليني، ولكن مدرب البايرن نيكو كوفاتش لم يكن مهتمًا ورفض الصفقة.
وألغى جابرييل جيسوس القصة بإجابة بسيطة على صفحة "إنستجرام": "إنها كذبة".