جابرييل جيسوس بدد الأحاديث عن صفقة مع بايرن ميونيخ

قلل مهاجم نادي ​مانشستر سيتي​ الإنجليزي، البرازيلي ​غابرييل جيسوس​، من فرص الانتقال إلى ​بايرن ميونيخ​.



وأفادت تقارير "بيلد سبورت" بأن بايرن ميونيخ لم يكترث لفرصة للتوقيع مع البرازيلي خلال الصيف.



ويشير التقرير إلى عدم رغبة السيتي في التخلي عن ​ليروي ساني​، هدف الفريق البافاري، وهو عرض جيسوس بدلًا من ساني في صفقة كانت قيمتها أقل من 89 مليون جنيه إسترليني، ولكن مدرب البايرن ​نيكو كوفاتش​ لم يكن مهتمًا ورفض الصفقة.



وألغى جابرييل جيسوس القصة بإجابة بسيطة على صفحة "إنستجرام": "إنها كذبة".