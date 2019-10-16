سيلين ديون تحيي حفلًا غنائيًا في رومانيا

تحيي المطربة الكندية سيلين ديون أول حفل لها في رومانيا في الساحة الوطنية في العاصمة بوخارست في 29 يوليو من العام القادم.



وذكر موقع (رومانيا جورنال) الإلكتروني أنه سيتم طرح تذاكر الحفل للبيع غدا الخميس. ويأتي حفل سيلين ديون في بوخارست في إطار جولة عالمية تشمل حوالي 100 مدينة حول العالم.



وأشار الموقع إلى أن سيلين ديون،أصدرت مؤخرًا ثلاث أغنيات في ألبومها الجديد بعنوان "الشجاعة"، إلى جانب عدد من الأغاني القديمة التي اشتهرت بها مثل "سيستمر قلبي" و"لأنك أحببتني" وغيرها.