افتتاح أكبر مجمع لطاقة الرياح في اليونان

افتتح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أكبر مجمع لطاقة الرياح في اليونان في كافرياس بجزيرة إيفيا.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، على موقعها الإلكتروني، أن المنشأة التي تبلغ تكلفتها 300 مليون يورو، تشمل 7 مزارع للرياح بطاقة إجمالية 154 ميجاوات بقدرة توليدية تبلغ نحو 480 جيجاوات ساعة سنويا.



ونقلت الصحيفة عن الشركة المصنعة، قولها إن مزرعة الرياح الجديدة ستعني أنه لن يتم إطلاق ما يقرب من 494 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو سنويًا من حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.