ارتفاع البطالة في تركيا إلى 13.9 %

كشفت تقارير رسمية أن نسبة البطالة في تركيا سجلت 9ر13 % في شهر يوليو الماضي.



وكشفت تقارير هيئة الإحصاء التركية أن معدل البطالة ارتفع بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما سجلت نسبة البطالة زيادة عن شهر يونيو الماضي الذي سجل نسبة 13 %.



وذكرت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى، ارتفع في شهر يوليو على أساس سنوي بواقع 1.06مليون شخص، ووصل إلى 4.59 مليون.



وأظهرت البيانات أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 15-25، سجلت 27.1% بارتفاع نسبته7.2%.