الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

نائب الرئيس الأمريكي يلتقي أردوغان في أنقرة غدًا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
يتوجه وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة، لعقد لقاءات مع مسئولين أتراك، حول عدوان بلدهم الأخيرة ضد شمال سوريا.

ويلتقي بنس، غدًا الخميس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة للتفاوض بشأن وقف العدوان التركي في سوريا، والتذكير بالعقوبات التي ستستمر لحين وقف إطلاق النار، حسبما نشرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي يضم كل من: بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص لسوريا جيم جيفري.

وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن المحاولات للتفاوض على وقف لإطلاق النار والتسوية بين تركيا والقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا، وشمل القرار توقيع عقوبات على وزارتى الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج أسماء وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات.

وأكد ترامب، مساء الاثنين، أنه سيتم فرض عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب عملياتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا، بالإضافة إلى وقف المفاوضات التجارية معها، والتي كانت تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، والتهديد بفرض عقوبات على من يدعم خطوتها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية وسقوط الأمطار الأيام المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

ميسى يرفض وجود صلاح فى صفوف برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أهالى "تلبانة" بالدقهلية يشعلون النار فى منزل سيدة متهمة بقتل شاب

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية وسقوط الأمطار الأيام المقبلة

الأهلي يشكو عبدالله السعيد لـ"فيفا" مجددًا

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

رسميًا.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

مفعول جديد لعقار قديم ينقذ حياة مئات الآلاف من ضحايا الحوادث

بطة الاستحمام الشهيرة.. "خطر قاتل" يهدد ملايين الأطفال

تعاطي الرجال الحشيش خطر على صحة الجنين

توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بالعمى بين مرضى السكر

الرئيس نيوز

السيطرة على حريق في كنيسة مار جرجس بالمنصورة

بيان عاجل حول ارتفاع الإصابة بالالتهاب السحائي في الإسكندرية

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

على خطى بوتين.. كيم يظهر على فرس أبيض

منوعات

معمرة أمريكية تعمل موظفة استقبال بدوام كامل

آسيا والصحراء الأفريقي تتصدران مؤشر الجوع

ميراندا كير تنجب طفلها الثاني من زوجها إيفان شبيجل

تزايد الإقدام على الانتحار بين المراهقين الأمريكيين من السود

كشكول

زحام شديد بالسجل المدني للتقدم بمسابقة التعيينات المؤقتة بالوادي.. فيديو

"الاخراج والدراما ".. ندوة اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

"عميد آداب الفيوم" يتفقد سير العملية التعليمية بالكلية

إعلان تفاصيل أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بمؤتمرا صحفيًا في جامعة أسوان

إسلام سياسي

إخواني منشق يكشف طرق إدارة الجماعة للتمويلات

"الصوفية" تنظم مؤتمرها السنوى بمناسبة " مولد البدوى" اليوم

أمير قطر يصرف 2 مليار دولار لتحسين صورته عالميًا (فيديو)

مقتل 70 مدنيًا ونزوح 300 ألف.. حصيلة الاحتلال التركي في أسبوع


زيت وسكر

حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب السحائي بالمدارس 

معلومات هامة عن لجنة البت فى طلبات التصالح بمخالفات المباني

كيف استعدت الأقصر لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد؟

لمزارعى التين.. إليك أهم العمليات الواجب مراعتها!

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

الاغتراب في روايات نجيب محفوظ أحدث إصدارات هيئة الكتاب

اتحاد الناشرين العرب يشن حملة ضد مخالفات التزوير

انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للقصص المصورة في 1 نوفمبر

بيت السنارى ينظم عددًا من الأنشطة وورش العمل المتنوعة

صفحتنا ع الفيس بوك