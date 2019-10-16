أديداس تحتفل بليونيل ميسي (صورة)

أصدرت شركة أديداس حزمة حصرية اسمها" NEMEZIZ" بشعار "MESSI 15 YEARS"، والتي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لبداية مشوار ​ليونيل ميسي​ في كرة القدم.



يأخذ تصميم الإصدار الخاص الكثير من اللحظات الرائعة في حياة ميسي.



ملامح الحذاء الملونة بألوان ​الأرجنتين​ الأبيض والأزرق تحتفل بجذوره في أمريكا الجنوبية مع لمسات من الذهب كإشارة إلى العديد من الجوائز التي فاز بها على مدار مسيرته الإحترافية.



ويتميز تصميم الحذاء بمجموعة من الرموز الأنيقة التي تمثل بعضًا من أفضل لحظات ميسي والأكثر شهرة على أرض الملعب.



يتضمن ذلك تفاصيل "النقاط الخمس" على القدم اليسرى والتي تمثل "الكرة الذهبية" الخمس وشعاره الشخصي "M" على اليمين. هناك أيضًا طباعة "15 سنة" على القوس لتسليط الضوء على سنواته الخمس عشرة كلاعب محترف.