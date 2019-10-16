شراكة بين جامعة أستراليا وجنوب أفريقية لتمكين رواد الأعمال

أبرمت جامعة "مردوخ" في غرب استراليا وشبكة "كيه بي إن" للأعمال التجارية في جنوب أفريقيا اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تمكين ومساعدة ألف شخص من رواد الأعمال في جميع أنحاء القارة السمراء بحلول عام 2022.



واتخذت هذه الشراكة – التي تم الإعلان عنها اليوم – أولى خطواتها العملية في أعقاب زيارة قام بها وفد من خمسة مسئولين من شبكة "كيه بي إن" في جنوب أفريقيا إلى مدينة "بيرث" الاسترالية من أجل الاحتفال بأسبوع أفريقيا الذى رعته الجامعة.



واستضافت جامعة "مردوخ" في إطار الزيارة المديرة التنفيذية لـ"كيه بي إن" جوارينا ماتيس وأربعة من رواد الأعمال الأفارقة للمشاركة في أعمال لجنة ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى الأبحاث الأفريقي-الاسترالي؛ حيث التقوا مع بعض خريجي جامعة مردوخ، ومغتربين أفارقه في بيرث ورجال أعمال.



ويشار إلى أن شبكة "كيه بي إن"، التي تأسست قبل 10 سنوات نفذت برنامجا جرى إنشاؤه وتمويله من قبل مجموعة الاستثمار المتنوعة بجنوب إفريقيا، التي تحمل اسم "بيريل جروب"، لحث رواد الأعمال على خلق واكتساب ثروة مستدامة تمكنهم من كسب الموارد لبناء مجتمعاتهم وتطويرها والتأثير إيجابيا على الجيل الحالي.



و قال ديفيد دويبل، رئيس مكتب أبحاث جامعة "مردوخ" في إفريقيا، إن "مردوخ" حريصة على فهم الهياكل التي سهلت التفكير الإبداعي والمبتكر، وعلى الاستفادة من قوة القدرات الأفريقية الهائلة على مستوى العالم، وأكد دويبل: "أن هذا أمر بالغ الأهمية لمشاركة أفريقيا في خلق الثورة الصناعية الرابعة"، مشيرا إلى أن هناك 314 مركزا تقنيا في إفريقيا منذ عام 2016، والتي نمت إلى أكثر من 618 في العام الماضي.



وتابع المسؤول الدولي: "أن أكثر من 50% من هذه المراكز تتمتع بالكثير من أوجه الدعم العينية لنمو الأفكار ولمساعدة الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وهذا بهدف تطوير الابتكارات في مجالات التكنولوجيا الزراعية والتقنية والصحية في القارة السمراء".