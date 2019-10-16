حبس سائق توك توك تحرش بفتاة في منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، الأربعاء، بحبس سائق توك توك، اتهمته فتاة بالتحرش بها في منشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى الرائد سامح بدوى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا يفيد بتعرض فتاة من الصم والبكم للتحرش على يد سائق توك توك.



وقال شقيق الفتاة، إن المتهم استغل استقلالها التوك توك لتوصيلها بمفردها وتحرش بها.



بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.