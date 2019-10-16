وزير الخارجية يبحث في ريجا تعزيز التعاون مصر ولاتفيا غدًا

يبحث وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الرسمية التي تبدأ غدا الخميس، إلي العاصمة اللاتفية ريجا مع نظيره اللاتفي إدجارس رينكيفكش سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.



وذكر بيان للخارجية اللاتفية - وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء - أن رئيس لاتفيا يجيلز لفيتس سيلتقي وزير الخارجية سامح شكري، كما يستقبله رئيس البرلمان اللاتفي اينيس ليبين.



وأوضح البيان أن شكري سيقوم خلال الزيارة بجولة في متحف احتلال لاتفيا والمكتبة الوطنية، كما يضع إكليلا من على نصب الحرية التذكاري.