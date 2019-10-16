وزير الإعلام اللبناني: الحرائق انتهت بشكل نهائي بعد سقوط أمطار

كشف وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، آخر تطورات حرائق لبنان التي اندلعت على امتداد 140 منطقة في محيط جبال لبنان بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسب الجفاف العالية وأدى إلى سقوط قتيل من رجال الإطفاء، مشيرًا إلى توقف وانتهاء الحرائق بشكل نهائي في عدة مناطق.



وأوضح "الجراح"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الدول المجاورة ساهمت في تقديم الدعم اللوجستي للحكومة اللبنانية لإخماد حرائق لبنان، لكنه تسبب في إحداث خسائر فادحة ونزوح المئات من العائلات التي تسكن في تلك المناطق.



وأكد أن الحكومة ما زالت تبذل جهودا للسيطرة بشكل كامل على الحرائق، متابعًا: "أمس نزل مطر خفيف ساهم في إخماد الحرائق، والله سبحانه وتعالى ساعدنا في العبور من تلك الأزمة"، موضحًا أن الحكومة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة استعدادًا لوقوع مثل هذه الكوارث مرة آخرى.