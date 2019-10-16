"ابن سوهاج" يخون "العيش والملح".. قَتَل صديقه لسرقة 40 ألف جنيه

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، حبس متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.



وقال المتهم خلال التحقيقات: "أنا والمجني عليه من سوهاج وجينا القاهرة علشان ناكل عيش واشتغلنا حاجات كتير وكنا بنشيل الفلوس اللي اشتغلنا بيها علشان نفتح مشروع لينا وأخر مبلغ وصلنا ليه كان 40 ألف جنيه، وقبل الواقعة كنت حاسس أن المجني عليه عاوز ياخد الفلوس ويهرب".



واستطرد المتهم: "وضعت خطة للتخلص من صديقي علشان أخد الفلوس كلها اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا واشتريت سكين لتنفيذ الجريمة، طلبت منه نتمشى شويًا على طريق مصر - الإسماعيلية ووصلنا لكوبري وهناك خلصت عليه بـ12 طعنة وخت الفلوس منه ورجعت الشقة حتى تم القبض عليا".



وكشفت تحقيقات النيابة، عن ورود إخطار لمباحث العاصمة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج باستقباله "خ. م" 29 سنة، جثة هامدة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الجريمة صديق المجني عليه، وباستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود طعنات متفرقة بالجسد بالإضافة لوجود سحجات متفرقة وأن الوفاة نتيجة الطعن بسلاح أبيض.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.