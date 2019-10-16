تجديد حبس عاملين سرقا محل تجاري في الزاوية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، الأربعاء، حبس عاملين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 71 ألف جنيه وجهاز DVR من داخل محل.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من "ا. ر" 27 سنة، صاحب محل، باكتشافه كسر باب المحل ملكه وسرقة مبلغ مالي 71 ألف جنيه و990 جنيهًا وجهاز DVR الخاص بالكاميرات من داخل المحل.



بإجراء المعاينة، تبين عدم تواجد الأقفال الخاصة بالأبواب الخارجية للمحل، ووجود كسر بكالون الباب الخاص بالمحل، وإتلاف الخزينة والكاميرات، وسلامة جميع منافذ المحل.



وبجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا "من. م. م" 21 سنة، عامل بالمحل، و"ن. ب" 18 سنة، عامل.



بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.