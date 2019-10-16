ضبط 3 عاطلين يروجون مواد مخدرة في المنوفية والقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لترويج المخدرات بين محافظتي المنوفية والقليوبية، عقب شرائها من المثلث الذهبي لتجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث عثر بحوزتهم على نصف كيلو هيروين ودراجة نارية مسروقة وسلاح ناري خلال توجههم من شبين القناطر للمنوفية لترويج الهيروين.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بضبط "حسن. ع" عاطل، و"محمود. س"، و"عبدالله. س. ع" عاطل، وجميعهم من المنوفية، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالي 680 جنيهًا و3 هواتف محمولة، حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 4155 لسنة 2019 م جنح مركز منوف.



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.



تحرر محضر بالواقعة رقم 19606 جنح مركز شبين القناطر، وتولت النيابة العامة التحقيق.