محاكمة 3 متهمين بترويج الهيروين في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، الأربعاء، بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهم في حيازة كمية من مخدر الهيروين وأسلحة.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7496 لسنة 2019، أن المتهمين هم كلِ من: "أحمد.م"، 43 سنة، "محمود.أ"، 28 سنة، و"مصطفى. س" 28 سنة.



وأقر المتهمون بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو ونصف جرام بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين الثلاثة بحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري و3 طلقات من ذات العيار.



بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.



تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.