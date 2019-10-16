جهاز المشروعات: فتح فرص تسويقية جديدة للأثاث الدمياطى (فيديو)

قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض "صنع في دمياط" يُقام للمرة الثالثة على التوالي، لافتًا إلى أنه يُقام سنويًا لمدة 40 يومًا، ويشارك في كل دورة 50 عارضًا.



وأضاف "صبور"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يعتبر المعرض الأول ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، حيث تنطلق المرحلة الثالثة اليوم وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.



وأشار "صبور"، إلى أن المرحلة الرابعة تنطلق في 26 أكتوبر الجارى وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، وتهدف هذه المعارض إلى فتح فرص تسويقية جديدة للأثاث الدمياطي.