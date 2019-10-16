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عالم

اتفاق جديد بين ناميبيا وألمانيا لتمويل مشروعات للتنمية‎ الوطنية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
جريدة الدستور
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وقعت ناميبيا وألمانيا اليوم الأربعاء، اتفاقية مشتركة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في المجالات ذات الأولوية للتنمية الوطنية بما يتوافق مع خطط التنمية في ناميبيا.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة ناميبيا وزير المالية كالي شليتوين، والسفير الألماني المنتهية ولايته لدى ناميبيا كريستيان شلاجا.

وأشار وزير المالية الناميبي إلى أن الإقبال على القروض المستهدفة لا يشكل اقتراضا إضافيا، بل يعني تمويلًا للمشاريع المدرجة في الميزانية وهو ما يلغي مخاطر صرف العملات الأجنبية.

بدوره، قال السفير الألماني: "إن هذه الاتفاقية هي ترجمة لواقع المفاوضات التي أجرتها حكومتا ناميبيا وألمانيا، وتنص على منح قروض ميسرة، وتفعيل برامج لتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم برامج التأهيل الوطنية لصيانة الطرق وإعادة تأهيلها".

وأضاف أن تمويل إمدادات المياه الآمنة مهم بشكل خاص نظرا إلى الاحتياجات الحالية الملحة التي تفاقمت بسبب كارثة الجفاف التي عانت منها البلاد في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الاتفاق الثنائي المبرم بين حكومتي ألمانيا وناميبيا يمكن الأخيرة من الحصول على تمويل ميسر من مصرف "كريدتانستالت فير فيداروبو" - وهو مصرف ألماني يزاول مجموعة واسعة من الأنشطة- لتنفيذ مشاريع لدعم جدول أعمال التنمية الوطنية على النحو المبين في خطط التنمية الوطنية في ناميبيا، كما يركز هذا التمويل الميسر على إدارة الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية المستدامة والنقل أيضا.

وتتطلع ناميبيا عبر القروض الميسرة التي تعتزم الحصول عليها إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية الرئيسية التي تشمل إصلاح سد "هارداب" وإقامة الطريق السريع عبر مدينة كابريفي، وتوصيل الاتصالات الأساسية إلى الريف، وتطوير ميناء "والفيس باي"، وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة التي تحرص الحكومة في ناميبيا على تنفيذها.

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