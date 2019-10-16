إبرام اتفاقية بين حكومة اليمن والانفصاليين غدًا

قال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة اليمنية والانفصاليون الجنوبيون غدا الخميس التوصل لاتفاق بشأن إنهاء النزاع على السلطة في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد والذي أحدثت شقاقا داخل التحالف العربي الذي يحارب جماعة الحوثي.



والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات متحالف اسميا مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لكن الخلافات دبت بينهما في أغسطس حينما سيطر الانفصاليون على عدن.



وفتح القتال بين القوات المؤيدة لهادي والانفصاليين جبهة جديدة في الحرب متعددة الأطراف وعقد جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.



وقال مسؤولان في حكومة هادي إن اتفاق إنهاء الأزمة في عدن سيوقع في الرياض غدا الخميس.