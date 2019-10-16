ماس كهربائي وراء حريق محل ألبان في الجيزة

تواصل النيابة العامة بالجيزة، الأربعاء، تحقيقاتها في نشوب حريق داخل محل ألبان بشارع مصر والسودان.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل محل ألبان بشارع مصر والسودان.



انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.



وكشفت التحريات الأولية، أن ماسًا كهربائيًا سبب نشوب الحريق، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.