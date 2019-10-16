بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية وسقوط الأمطار الأيام القادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، إن فصل الخريف مشهور بالتقلبات الجوية وانتشار أمراض البرد والإنفلونزا، نتيجة تغير الكتل الهوائية في اليوم الواحد.



وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أننا يجب أن نكون حذرين من استخدام المراوح أثناء ساعات الليل نظرًا لانخفاض درجات الحرارة مساءً.



وأكد شاهين في مداخلته مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، أن فرص سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية ضعيفة، ومنعدمة على القاهرة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.



وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في وقت لاحق من اليوم الاربعاء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا".



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر تصل لحد الرعدية أحيانًا، وتشتد الرياح على خليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.