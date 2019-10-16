نبيلة عبيد تكشف سبب خوفها من تكريم مهرجان الإسكندرية

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب خوفها من تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلة:" شعرت بالفرح الممزوج بالخوف بعدما علمت بإطلاق اسمَها على دورته".



وأضافت عبيد، خلال تصريحات خاصة للفضائية "الغد"، أن تكريمي في المهرجان الاسكندرية باسمي يعبر عن التميز، مشيرة إلى أنها كانت قلقة جدًا حتى ظهر ذلك أثناء استلام الجائزة بسبب غيابها عن الجمهور لفترة.



وأعربت عن سعادتها بتكريمها في المهرجان وهي على قيد الحياة، لافتة إلى أن علاقتها بالمهرجان قديمة، وكان أول تكريم لها على فيلم "ولا يزال التحقيق مستمر".