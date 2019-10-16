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توتنهام يستعد للتخلي عن نجمه خلال الانتقالات الشتوية
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
وكالاتطباعة
اشارت تقارير صحفية الى ان نادي توتنهام هوتسبيرز الانجليزي يستعد للتخلي عن لاعبه كايل والكر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة على سبيل الاعارة.
وترغب عدد من الاندية بالحصول على خدمات اللاعب المدافع، ولتكون ابرز الاندية المرشحة للحصول على خدمات والكر نادي كريستال بالاس.
وفي نفس وقت كشفت صحيفة الصن البريطانية ان والكر قد يغادر الى كريستال بعقد اعارة لنصف موسم فقط، علماً ان والكر تنافس مع زميله في الفريق كيران تريبيه على مركز الظهير الايمن، الا انه فشل في المشاركة مع الفريق سوى لاربع مرات فقط في الموسم الجديد.
وترغب عدد من الاندية بالحصول على خدمات اللاعب المدافع، ولتكون ابرز الاندية المرشحة للحصول على خدمات والكر نادي كريستال بالاس.
وفي نفس وقت كشفت صحيفة الصن البريطانية ان والكر قد يغادر الى كريستال بعقد اعارة لنصف موسم فقط، علماً ان والكر تنافس مع زميله في الفريق كيران تريبيه على مركز الظهير الايمن، الا انه فشل في المشاركة مع الفريق سوى لاربع مرات فقط في الموسم الجديد.