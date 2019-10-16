توتنهام يستعد للتخلي عن نجمه خلال الانتقالات الشتوية

اشارت تقارير صحفية الى ان نادي ​توتنهام هوتسبيرز​ الانجليزي يستعد للتخلي عن لاعبه ​كايل والكر​ خلال ​فترة الانتقالات الشتوية​ القادمة على سبيل الاعارة.



وترغب عدد من الاندية بالحصول على خدمات اللاعب المدافع، ولتكون ابرز الاندية المرشحة للحصول على خدمات والكر نادي ​كريستال​ بالاس.



وفي نفس وقت كشفت صحيفة الصن البريطانية ان والكر قد يغادر الى كريستال بعقد اعارة لنصف موسم فقط، علماً ان والكر تنافس مع زميله في الفريق ​كيران تريبيه​ على مركز الظهير الايمن، الا انه فشل في المشاركة مع الفريق سوى لاربع مرات فقط في الموسم الجديد.



