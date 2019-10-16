وزير الخارجية يزور ليتوانيا ضمن جولة شرق أوروبية اليوم

يجري سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، زيارة إلى ليتوانيا، ضمن جولة شرق أوروبية شملت أيضًا النمسا وكرواتيا، كما يعقبها زيارة أخرى إلى لاتفيا.



ومن المقرر أن يترأس وزير الخارجية وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وليتوانيا بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة، وبحث أوجه التعاون المختلفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما يعقد الوزير شكري لقاءات مع كل من "ألجيرداس ستونتشايتس" مستشار حكومة جمهورية ليتوانيا، و" ليناس لينكفيتشوس" وزير الخارجية، و" أستا سكيسجيريتا" مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، فضلًا عن أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الليتواني.