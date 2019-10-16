كازاخستان: القضية النووية لكوريا الشمالية يمكن حلها فقط عبر الحوار

صرح وزير الخارجية الكازاخي، مختار طليوبيردي، اليوم الأربعاء، بأن القضية النووية لكوريا الشمالية يمكن حلها فقط من خلال الحوار ومراعاة مصالح جميع الأطراف.



ونقلت وكالة أنباء إنفورم الكازاخية عن طليوبيردي قوله في المنتدى الـ12 للتعاون آسيا الوسطى - كوريا، إن كازاخستان تدعم عملية السلام "في شبه الجزيرة الكورية وسياسة سول للحد من التوترات في المنطقة وتنمية العلاقات بين الكوريتين".



وأضاف "توضح القمم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 2018 و2019 نوايا الطرفين لإنهاء عصر المواجهة المفتوحة والاتهامات المتبادلة. وتعتقد كازاخستان أيضا أن المشكلات الحالية المحيطة بالقضايا النووية لكوريا الشمالية يجب أن تحل بشكل سلمي فقط من خلال الحوار ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية".



وأشار وزير الخارجية الكازاخي إلى أن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لكازاخستان.