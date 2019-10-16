الأمن الروسي: إحباط 39 عملية إرهابية خلال العالم الجاري

أعلن مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط 39 محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا خلال العام الجاري.



وقال بورتنيكوف في كلمة ألقاها خلال اجتماع دولي لرؤساء الهيئات الأمنية والأجهزة المختصة انطلق في مدينة سوتشي جنوب روسيا اليوم قوله: إنه تم أيضا تحييد 32 مسلحا، واعتقال 679 آخرين، فيما تم إقناع 22 شخصا بالتخلي عن الانخراط في النشاط الإرهابي".



وأشار بورتنيكوف إلى تفكيك 49 خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مختلف مناطق روسيا.