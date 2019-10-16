ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، الأربعاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة أثار حريق نشب في شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الزيتون، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.