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مصر

تيرتنتييف يؤكد حرص بيلاروسيا على تطوير علاقات التعاون مع مصر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
جريدة الدستور
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أكد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا الجديد لدي مصر حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال السفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لسفير بيلاروسيا الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وذكر بيان وزعته سفارة بيلاروسيا بالقاهرة أن كلا الجانبين ناقشا القضايا الرئيسية في جدول الأعمال وأكدا على الاستعداد المتبادل للعمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي مشيدين بالإنجازات التي تحققت بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن السفير الجديد كان قد شغل منصب سكرتير ثالث في سفارة بيلاروسيا في اليابان خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 ثم سكرتير ثان في إدارة آسيا وأفريقيا بالخارجية البيلاروسية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003 وبعدها سكرتير أول بالسفارة في اليابان من عام 2003 إلى عام 2007 ثم مستشار بإدارة آسيا وأفريقيا خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2010 ثم مستشار في السفارة في إسرائيل خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2011.

وأضاف البيان، أن السفير تيرتنتييف عمل مستشارا لسفارة بيلاروسيا باليابان من عام 2011 إلى عام 2015 ثم مديرا لإدارة أفريقيا بالخارجية البيلاروسية خلال الفترة من عام 2015 إلي عام 2016 ثم مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2018 وأخيرا مديرا لإدارة آسيا وأستراليا وأوقيانوسيا بالخارجية البيلاروسية عام 2018 مشيرا إلي أن السفير الجديد يجيد التحدث باللغة الانجليزية والألمانية واليابانية.

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