تجديد حبس متهم بحيازة سلاح وذخيرة في السلام

قرر قاضي المعارضات بالسلام، الأربعاء، تجديد حبس حلاق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن "أحمد. ع"، 30 سنة، حلاق، يحوز أسلحة نارية دون ترخيص.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب عمرو عزت حامد، الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته بندقية آلية، 3 خزن بداخلها 73 طلقة من ذات العيار.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، وأقر بتحصله عليه من أحد الأعراب بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الإسماعيلية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 لسنة 2019 م جنح أمن دولة طوارئ القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.