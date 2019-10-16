تجديد حبس شرطي مفصول تزعم عصابة لسرقة أهالي المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، الأربعاء، حبس 6 أشخاص بينهم شرطي مفصول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة الأهالي.



البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بأن مندوب شرطة مفصول و5 آخرين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، حيث وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة بسرعة القبض عليهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن المقدم محمد أبو العطا، رئيس مباحث قسم المرج، من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص، والمستخدمة في السرقة وبحوزتهم 3 طبنجات صوت، 4 جراب طبنجة وجهازين لاسلكي "هيكلي"، 5 آلاف جنيه، نظارة شمس وقايش عمليات و3 لفافات ورقية.



واعترف المتهمون بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، بإجمالي قرابة الـ120 ألف جنيه، وأقروا بأن المبلغ المالي، والمضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.