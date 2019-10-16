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عالم

مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" يواصل فعالياته لليوم الثاني

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
عدسة: أحمد حسن
عدسة: أحمد حسن
وفاء علي - أميرة ممدوح
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يواصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي انطلق رسميًا مساء أمس الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس.

ويشهد اليوم عقد 10 جلسات تناقش فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها، وسبل التنمية في إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشارك في المؤتمر 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل المشاركين في المؤتمر صباح أمس، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

ويناقش مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.

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