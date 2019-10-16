لقطات حية.. العدوان التركي يواصل قصف الأراضي السورية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لمواصلة العدوان التركي قصف الأراضي السورية شمالي البلاد، اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثامن على التوالي.



يذكر أن وسائل الإعلام السورية أعلنت عن نزوح المئات من أهالي المناطق التي تعرضت للقصف والذي طال المدنيين وليس الإرهابيين، وسط إدانات مستمرة من جميع دول العالم ومطالبات بوقف هذا العدوان غير المبرر.

