الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

تعرف على أماكن التزاحم المروري بالقاهرة والجيزة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
طباعة
حالة من التزاحم المروري تشهدها محاور القاهرة والجيزة، صباح الأربعاء، تزامنًا مع توجه المواطنين لجهة عملهم والطلاب إلى مدارسهم.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة السلام حالة من التكدس المروري وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

كما شهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتباطأت حركة المرور بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

شهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وتكدست السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.

وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري، وتباطأت حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وتكدست حركة السيارات بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

منذ يوم

رميا بالرصاص.. مقتل 9 بينهم سياسية كردية بأياد سورية

منذ حوالي 18 ساعة

ميسى يرفض وجود صلاح فى صفوف برشلونة

منذ ساعة و نصف

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ 682.82 جنيه

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

رسميًا.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

فتح الله جولن يفضح مخطط أردوغان لتدمير تركيا

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

مفعول جديد لعقار قديم ينقذ حياة مئات الآلاف من ضحايا الحوادث

بطة الاستحمام الشهيرة.. "خطر قاتل" يهدد ملايين الأطفال

تعاطي الرجال الحشيش خطر على صحة الجنين

توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بالعمى بين مرضى السكر

الرئيس نيوز

الذهب يتراجع 7 جنيهات

التلجراف: ترامب أهدى بوتين الشرق الأوسط

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت

"التخطيط": عمل المرأة يرفع دخل الأسرة 25% شهرياً

منوعات

ميراندا كير تنجب طفلها الثاني من زوجها إيفان شبيجل

تزايد الإقدام على الانتحار بين المراهقين الأمريكيين من السود

معرض لـ "نقوش على العظام" احتفالا بالذكرى الـ 120 لاكتشافها

تراجع مستويات التعليم في أفريقيا

كشكول

جامعة القاهرة تطلق حملة "صحتك يا شباب"

جامعة المنوفية تتقدم فى مجالات الهندسة والحاسب الآلي بتصنيف "THE"

"قصة مدرسة".. أبوابها فاتحة على المقابر وطلابها متفوقين

غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بالجيزة

إسلام سياسي

سي إن إن: الحرب على داعش كانت إهدار للمال والجهد

باحث دولي: داعش شمت في انقلاب ترامب على الأكراد

موقع أمريكي : أوربا في خطر بسبب داعش

بيزنس انسايدر: داعش انتظر فرصة عودته بفارغ الصبر


زيت وسكر

حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب السحائي بالمدارس 

معلومات هامة عن لجنة البت فى طلبات التصالح بمخالفات المباني

كيف استعدت الأقصر لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد؟

لمزارعى التين.. إليك أهم العمليات الواجب مراعتها!

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

عقد الدورة الثانية للمنتدى الأدبي بين الصين وجنوب آسيا في نيبال

إقامة معرض الموجة الكورية "هاليو" وحفل كيبوب في دبى

الاريترى حجى جابر يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

"زيروشينكا" رواية تأخذ قارئها على جناح المخيلة برحلة غريبة

صفحتنا ع الفيس بوك