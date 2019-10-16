حركة طالبان تتبنى تفجير سيارة مفخخة شرق أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية اليوم الأربعاء، مسئوليتها عن انفجار السيارة المفخخة الذي وقع في إقليم "لجمان" شرقي البلاد وأسفر عن مقتل اثنين على الأقل من قوات الأمن وإصابة 26 آخرين بينهم أطفال.



وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء هذا التفجير الذي وقع في مقاطعة "اليشينج" بالإقليم، مشيرة إلى أن هذا الانفجار تسبب في تدمير عدد من المباني المجاورة.