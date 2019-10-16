إهداء "درع" الوادي الجديد لمستشفى سعاد كفافى فى ختام القافلة الطبية

فى ختام جولة قافلة مستشفى سعاد كفافي الجامعي بمركز موط التابع لمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حوّل فريق القافلة ٢١٣ حالة إلى المستشفى الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى الشامل على ٧٨٣٢ مريضا من مختلف الأعمار والفئات.



وقالت الدكتور فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس إدارة مستشفي سعاد كفافي الجامعي، إن القافلة تم تنظيمها فى مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وأيضاً احتفالات مصر بنصر السادس من أكتوبر المجيد.



وهذه القافلة تعد صفحة إضافية في سجل زاخر من القوافل والمبادرات الخيرية التي تتبناها مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي جعل المبادرات التى تتم فى إطار المسئولية المجتمعية دستور عمل والتزام وطني ومهني ومجتمعي تلتزم به الجامعة.



وأشار الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافي الجامعي أن هذه القافلة شهدت قيام اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكريم مستشفى سعاد كفافي الجامعي على ما قامت به من تنظيم قوافل وخدمات طبية لأبناء المحافظة وقد تسلم درع التكريم د.محمد صفوت مدير عام المستشفى، نيابة عن رئيس مجلس الأمناء والجامعة وفريق العمل بالمستشفى أيضاً.



يذكر أن هذه القافلة قدمت خدماتها لما يزيد عن ٧ آلاف مواطن خلال ٣ أيام في تخصصات مختلفة خضعوا جميعاً للكشف الطبي الشامل وتلقوا علاجهم بالمجان كما تم أيضاً تحويل المرضى الذين تستلزم حالاتهم مزيد من الفحوصات وتدخلات جراحية دقيقة إلى المستشفى الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر.



وقد استقبل القافلة فى محافظة الوادى الجديد وفد من المحافظة ضم حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد الله كامل مدير إدارة الصحة والدكتور عبد العزيز رفاعي مدير مستشفى الداخلة الذين أشادوا بالتنظيم والمجهود الذي يقوم به جميع أفراد القافلة من أبناء مستشفى سعاد كفافي الجامعي وقبل مغادرة القافلة الوادى الجديد تم تسليم مجموعة كبيرة من الأدوية على سبيل الهدية لصيدلية مستشفى الداخلة المركزي مع التركيز على الأدوية المعالجة للأمراض الأكثر انتشاراً فى المحافظة من واقع إحصائيات الكشف بعيادات القافلة الطبية.