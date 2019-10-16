اليمن: استئناف ضخ النفط عبر خط آمن إلى بحر العرب

أعلن مسؤول بشركة (صافر) للبترول اليمنية، اليوم الأربعاء، أن الشركة باشرت ضخ النفط من حقولها في شبوة جنوب اليمن إلى مرفأ في بحر العرب بغرض التصدير للخارج.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن شركة (صافر) المملوكة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تضح حاليا النفط بمعدل 5 آلاف برميل يوميا، وتتوقع زيادة معدل الضخ عبر خط أنابيب إلى 15 ألف برميل يوميا.



ويعتمد الاقتصاد اليمني على النفط كمورد رئيسي، منذ اكتشافه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تشكل عائدات النفط 70% من موارد موازنة الدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.